Juventus-Milan, come vedere la partita in tv e in streaming

Grande calcio sabato sera all'Allianz Stadium di Torino. La Juventus di Allegri e il ritrovato Milan di Gattuso si sfidano nell'anticipo di Serie A dopo la pausa delle Nazionali. Tanti i temi della supersfida: i bianconeri non possono non pensare alla partita di Champions League di martedì contro il Real Madrid. Ma il rischio di affrontare senza la giusta attenzione una squadra tornata a essere solida come quella rossonera non sembra esistere, secondo Allegri: "Ci penseremo da domenica e proveremo a batterli, ma l'obiettivo adesso è il campionato".

Qui Juve

Chiellini torna disponibile: "Sta bene, gioca" dice l'allenatore toscano che aggiunge: "Gattuso ha dato ordine e carattere a una squadra di qualità". Grande attesa tra i tifosi per il ritorno a Torino dell'ex Leonardo Bonucci, "che ha dato tanto alla Juve e al quale la Juve ha dato tanto" dice Allegri. "Loro hanno un solo obiettivo, il campionato. Sono fuori da tutto. È un anno importantissimo, sanno bene che l'anno prossimo sarà difficile vincere. E questo è anche uno stimolo importante per noi".

Qui Milan

Gattuso (che sta per rinnovare il contratto, come preannunciato dal ds Mirabelli: sarà lui l'allenatore del Milan del futuro) recupera Calabria e Romagnoli per la difesa, a centrocampo nessun dubbio: Kessié, Biglia e Bonaventura. Cutrone parte in vantaggio su Kalinic e Andrè Silva, sarà lui il "9" titolare.

Come vedere Juventus Milan in tv e in streaming

Come vedere Juventus Milan in tv e in streaming in diretta? Juventus-Milan (calcio d'inizio ore 20.45 di sabato 31 marzo 2018) sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma satellitare Sky, sul canale Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e sulla piattaforma Mediaset Premium, sul canale Premium Sport. Per gli abbonati alla tv satellitare possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite SkyGo per gli abbonati Sky e Premium Play per gli abbonati Mediaset. Si possono trovare sul web numerosi portali che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali (quasi tutti, a dire il vero) che permetteranno di assistere alla partita in streaming gratis.

Juventus Milan probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Juventus Milan scommesse

Il pronostico di Sisal Matchpoint è ampiamente dalla parte della Juve, vincente a 1.65. La vittoria del Milan quotata a 5.80, il pareggio vale 3.70. Anche gli scommettitori si schierano con i padroni di casa, l’86% ha giocato il segno 1, crede nel colpo "gobbo" del Milan solo il 3 per cento degli amanti delle scommesse.