Juventus-Milan, dove vedere la partita di stasera in diretta tv e streaming

Oggi Juventus-Milan. Il calcio italiano riparte dopo tre mesi di stop: grande attesa la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Milan. Alle ore 21, in un Allianz Stadium completamente vuoto, Cristiano Ronaldo e compagni cercheranno di guadagnarsi l'accesso alla finale della Coppa Italai 2020, in programma il 17 giugno a Roma in gara secca.

Sfida apertissima dopo l'1-1 del Meazza dello scorso 13 febbraio con gol di Rebic e Cristiano. Se anche stasera dovesse finire con lo stesso risultato, come deciso in Consiglio di Lega, non ci saranno i tempi supplementari ma si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Il calendario delle prossime settimane è già congestionato così, si è ritenuto opportuno non aggiungere eventuali minuti di gioco, per evitare sovraccarichi di fatica ad atleti che giocheranno una partita ogni tre giorni per un mese e mezzo.

Juventus-Milan, dove vederla in diretta tv streaming

Dove vedere la partita di stasera in tv? Juve-Milan è in programma stasera alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Replay. Ampio prepartita, a partire dalle 20.35 (e dalle 19.30 su Raisport+HD) a cura di Rai Sport: la telecronaca sarà di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, con il contributo a bordocampo di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. Due gli studi previsti: quello esterno, allo Juventus Stadium, con Luca De Capitani e Domenico Marocchino, e quello a Saxa Rubra, con Simona Rolandi, Enrico Varriale, Gianfranco Teotino, Paolo Rossi e Tiziano Pieri che giudicherà la prestazione del direttore di gara. A Dario Di Gennaro, infine, il compito di analizzare la gara dal punto di vista tattico, con l'ausilio di una lavagna virtuale di ultima generazione.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri. A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Matuidi, Ramsey, Danilo, Rugani, Rabiot, Bernardeschi, Olivieri, Zanimacchia.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetá, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. ALL.: Pioli. A DISP.: Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Leao, Colombo, Olzer, Maldini.

ARBITRO: Orsato di Schio.