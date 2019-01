Juventus-Milan, come vedere la Supercoppa Italiana in diretta tv e streaming

Tutto pronto a Gedda, in Arabia Saudita, dove si assegna la Supercoppa Italiana, primo grande trofeo in palio nel 2019. A contenderselo sul prato dello stadio King Abdullah Sports City ci saranno la Juventus ed il Milan, con i campioni d'Italia che partono ovviamente con i favori del pronostico. Il match avrà inizio alle 18.30, ora italiana, e verrà trasmesso in diretta sulla Rai. Allegri mettere in bacheca la prima coppa dell'anno, che sarebbe anche il primo trofeo in bianconero per Cristiano Ronaldo. Gattuso, sconfitto 4-0 nella finale di Coppa Italia dello scorso anno e 2-0 in campionato, cerca una vittoria che potrebbe significare la svolta per la stagione, ma deve fare i conti con Higuain, a metà tra voglia di riscatto e il calciomercato.

Supercoppa Italiana Juventus-Milan, le probabili formazioni

Ci sarà Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco bianconero, supportato sicuramente dall'estro di Dybala da un lato, mentre sull'altra sponda Bernardeschi e Douglas Costa si giocano un posto da titolare, con il brasiliano che sembra abbia 'scalzato' l'ex viola nei pensieri di Allegri. A centrocampo Betancur con Pjanic e Matuidi, mentre in difesa c'è il ritorno di Cancelo. Indisponibili Cuadrado, Barzagli e Benatia.

Qualche grattacapo in più per Gattuso che dovrà fare a meno dello squalificato Suso e degli infortunati Caldara, Bonaventura e Biglia, senza dimenticare la situazione di Higuain, al centro di un intrigo di mercato con il Chelsea. In mediana dovrebbe ritrovare spazio il nuovo acquisto Paquetá, che ha ben figurato in Coppa Italia contro la Sampdoria. In attacco sarà ancora titolare il Pipita, con Cutrone che dovrebbe sedersi ancora in panchina. Sulle fasce spazio a Castillejo e Calhanoglu.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. All. Allegri.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso.

Supercoppa Italiana Juventus-Milan, dove vederla in tv e streaming

La Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, che quest'anno si gioca a Gedda, in Arabia Saudita, avrà inizio alle ore 18.30 e verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai 1. Per chi volesse vedere la partita tramite pc, tablet o smartphone basterà collegarsi alla piattaforma streaming RaiPlay.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!