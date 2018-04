Juventus -Napoli, come vedere la "partita Scudetto" in tv e in streaming

Attesa spasmodica per il big match di campionato Juventus-Napoli: domenica sera all'Allianz Stadium (calcio d'inizio alle ore 20,45) ci si gioca un bel pezzo di Scudetto. Gli azzurri hanno un solo risultato a disposizione: devono vincere, per andare a -1 e mettere pressione ai bianconeri.

Milik contro Higuain

Potrebbero essere decisivi i grandi bomber, domenica sera più che mai: Gonzalo Higuain è il grande ex, e al Napoli segna sempre: cinque gol in cinque sfide da ex per l'argentino. In casa Napoli non è mai stato in forma come oggi il polacco Arkadiusz Milik, autore di un altro gol decisivo contro l'Udinese dopo quello segnato al Chievo. Saranno loro a lasciare l'impronta sul match?

Come vedere Juventus-Napoli in tv

Juventus-Napoli si gioca alle ore 20:45 e verrà trasmessa su Sky Calcio 1 HD e Sky Super Calcio HD. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno vederla sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

Come vedere Juventus -Napoli in streaming

In streaming la partita Juventus-Napoli sarà visibile, per gli abbonati Mediaset Premium, tramite il servizio Premium Play, e per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Esistono tanti altri siti che propongono link di vario tipo per seguire la partita online, ma la gran parte potrebbero essere considerati illegali nel nostro Paese.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.