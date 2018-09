Juventus-Napoli, come vedere la partita in diretta tv e streaming

Occhi puntati sull'Allianz Stadium di Torino, dove sabato 29 settembre alle ore 18 scenderanno in campo i bianconeri padroni di casa e il Napoli di Ancelotti. La Juventus arriva al big match in splendida forma, a punteggio pieno e con un Dybala ritrovato dopo il gol al Bologna, anche se l'argentino potrebbe partire dalla panchina. Ma anche gli azzurri non sono da meno, dopo qualche insicurezza in avvio di campionato, Ancelotti sembra aver trovato la 'quadra' del suo Napoli, sie che giochi con due che con tre attaccanti. La partita avrà inizio alle ore 18 e verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky.

Le probabili formazioni

Allegri sfodera il suo '11' migliore, con il ritorno di Alex Sandro a sinistra e di Mandzukic in attacco a supporto di Ronaldo. Nel Napoli dovrebbe sedersi in panchina Milik, nonostante la doppietta nell'ultima partita. Mertens dovrebbe trovare spazio al fianco di Insigne, mentre Hamsik tornerà in mezzo al campo dopo un turno di riposo. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens.

Juventus-Napoli: come vedere la partita

Il big match tra Juventus e Napoli verrà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Sky, sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite e 383 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La diretta streaming invece sarà disponibile per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo, sempre a partire dalle ore 18.