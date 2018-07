Juventus, iniziata la stagione 2018-2019: con Cristiano Ronaldo l'accordo è totale

La stagione 2018-2019 della Juventus è iniziata ufficialmente con il primo giorno di ritiro nel nuovo centro sportivo della Continassa. Grande curiosità per i nuovi, come Emre Can, che è stato presentato ufficialmente.

Emre Can: "Mentalità vincente"

"Sono qui perché ho la stessa mentalità vincente del club. Ho ricevuto molte offerte, ma il progetto bianconero mi ha convinto. Voglio vincere prima il campionato e poi la Champions". A Torino sta per arrivare anche Cristiano Ronaldo: "Sarebbe grandioso".

Il nuovo centrocampista tuttofare della Juve, Emre Can - FOTO ANSA

Cristiano Ronaldo: a che punto è la trattativa

Domani, martedì, potrebbe essere la giornata della svolta. Jorge Mendes, il potentissimo procuratore del fuoriclasse portoghese, sta per volare a Madrid e incontrerà il ds del Real, Jorge Angel Sanchez, per avere il via libera definito per la cessione di CR7 alla Juve. Poi si inizierà a trattare con Perez sul costo del cartellino: Agnelli può mettere sul piatto circa 100-110 milioni.

Mendes con la Juventus ha già raggiunto un accordo totale (anche sulla sua commissione, milionaria).

Nuovo centro sportivo

Una delle novità più importanti della stagione riguarda il centro di allenamento J-Training Center che i calciatori di Massimiliano Allegri hanno inaugurato questa mattina con il raduno e che i tifosi possono visitare virtualmente grazie a un video postato su Twitter.

Allegri: "Conta solo il presente"

"Si comincia. Come ogni anno , conta solo il presente: il passato è in bacheca, dove c’è ancora spazio da riempire se lavoreremo bene!". Lo scrive su Twitter l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.