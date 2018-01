Juventus-Torino, diretta tv e streaming: come vedere il derby di Coppa Italia

Juventus e Torino si giocano questa sera l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Una sfida secca che rende il derby della Mole ancora più avvincente: chi vince passa il turno e si giocherà la finale con l’Atalanta, vincitrice ieri sera in casa del Napoli. Juventus - Torino è in programma questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium. L'incontro verrà diretto dall’arbitro Daniele Doveri.

Secondo le ultime notizie, in attacco Allegri dovrebbe schierare Douglas, Dybala e Higuain, lasciando dunque a riposo Mandzukic in un primo momento dato per favorire. A centrocampo si rivede Marchisio mentre mentre la regia sarà affidata a Pjanic. Insomma sarà la solita Juventus (o quasi): segno evidente che il tecnico toscano vuole andare avanti anche in Coppa Italia. In emergenza invece il Torino che dovrà rinunciare alla sua punta di diamante, il centravanti Belotti e così pure a Ljajic, entrambi infortunati. In attacco ci sarà dunque Niang, affiancato da Berenguer e Iago Falque.

Ecco le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Sturaro, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Higuain.

Torino (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Valdifiori, Rincon; Iago Falque, Niang, Berenguer.

Juventus - Torino, come vederla in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Torino sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 come tutte le partite di Coppa Italia, ma andrà in onda senza telecronaca per lo sciopero dei giornalisti della Rai. Sarà dunque un derby "muto". Ricordiamo inoltre che la partita sarà trasmessa anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della tv pubblica (qui il link). Appuntamento alle 20.45 su Rai1.