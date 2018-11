Juventus-Valencia, dove vederla in tv e streaming

Grande calcio stasera all'Allianz Stadium: bianconeri in campo alle ore 21 per la sfida di Champions League contro il Valencia. È la quinta partita di sei del girone. È tempo di verdetti, Allegri spera di chiudere la pratica in anticipo.

"Ci vuole calma, dobbiamo fare un passo alla volta -dice l'allenatore della Juventus - prendiamoci la qualificazione poi pensiamo al primo posto. Di sicuro non dobbiamo addormentarci come abbiamo fatto gli ultimi 5 minuti col Manchester: sarà una partita difficile perché loro sono in un buon momento e non sono quelli dell'andata. La sconfitta con gli inglesi però ci ha fatto bene, altrimenti rischiavamo di cadere a Milano".

Marcelino, allenatore del Valencia, ha le idee chiare: “Veniamo con l’intenzione di vincere, abbiamo il gioco e l’intensità per fare bene. Un pareggio? No, dobbiamo tentare di vincere. Tra due giorni vorrei essere in una situazione di classifica migliore di questa”. Deve vincere la squadra spagnola. Il Valencia ha infatti 5 punti nel gruppo H, contro i 9 della Juve e i 7 dello United, e vuole vincere per giocarsi tutto in casa contro Mourinho all’ultima giornata. Quando i bianconeri sperano di non dover più fare calcoli.

Juventus-Valencia dove vederla tv e streaming

Juventus-Valencia sarà trasmessa in diretta sui canali 204 e 253 di Sky. Gli abbonati al pacchetto Sport avranno inoltre la possibilità di seguire il match anche in streaming grazie al servizio SkyGo.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Carlos Soler, Dani Parejo, Kondogbia, Gonçalo Guedes; Santi Mina, Rodrigo.