Juventus-Young Boys, dove vedere la partita in tv e streaming

L'appuntamento è a un orario insolito, ma da quest'anno la Champions si sdoppia, con partite sia in prima serata sia alle 18.55. Senza Cristiano Ronaldo, squalificato per un turno dopo il rosso di Valencia, la Juventus cerca in casa allo Stadium la nona vittoria consecutiva in questo avvio di stagione nella seconda giornata del Gruppo H di Champions League. Avversario lo Young Boys.

"Chiellini e Cancelo non giocano - conferma Allegri nella conferenza stampa della vigilia - In attacco ci saranno sicuramente Dybala e Mandzukic, bisognerà giocare con rispetto per non vanificare la gara del Mestalla"

Dove vedere Juventus-Young Boys in tv e streaming

La partita è trasmessa solo su Sky Sport, per la precisione Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con calcio d'inizio alle 18.55. Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita della Juve anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.

Dopo anni di Mediaset, da questa stagione le partite di Champions League verranno trasmesse da Sky, che ha i diritti per trasmetterle tutte, e dalla Rai, che ad ogni turno trasmetterà una partita del mercoledì di una squadra italiana in corsa.

Juventus-Young Boys probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Bernardeschi; Dybala, Mandzukic. All. Allegri

YOUNG BOYS (4-5-1): Van Ballooms; Schick, Camara, Von Bergen, Benito; Sulejmani, Bertone, Aebischer, Sanogo, Fassnacht; Hoarau. All. Seoane

ARBITRO: Karasev (RUS)