Subito Keita, poi al lavoro per il sogno Modric: l'Inter fa le cose in grande

Ora Keita, poi (forse) Modric. Colpo a sorpresa dei nerazzurri. È Keita Baldé l'ultimo arrivo (manca l'ufficialità, dettagli da limare) in ordine di tempo dell'Inter di Spalletti. Il senegalese di passaporto spagnolo, 23 anni, in grado di coprire quasi tutte le posizioni dell'attacco, dalle due fasce al ruolo di prima/seconda punta tornerebbe in Italia dopo una sola stagione, peraltro non proprio trionfale (8 reti, 23 presenze in Ligue 1), al Monaco. L'Inter lo porterebbe in nerazzurro per gli stessi 30 milioni, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Modric-Inter, ultimi aggiornamenti

Dalla Spagna intanto trapelano preoccupazione e rabbia in casa Real Madrid per la voglia del regista croato Luka Modric di lasciare Madrid per accasarsi all’Inter. “Modric - sostiene El Mundo - è seriamente tentato dall’offerta dell’Inter e i suoi agenti stanno spingendo affinché si trasferisca in Italia, esattamente come fatto da Jorge Mendes con Cristiano Ronaldo. L’offerta per il Real è di prestito a 15 milioni di euro e riscatto a 20 milioni, una cifra molto bassa per il centrocampista più forte del mondo. Ma il Real Madrid sta minacciando i nerazzurri di rivolgersi alla Uefa per violazione del Fair Play Finanziario".

Secondo alcune indiscrezioni da Madrid, l’Inter avrebbe intenzione di pagare parte dell’ingaggio di Modric con soldi direttamente provenienti dalle sponsorizzazioni di Suning, più o meno come fatto dal Psg con Neymar e Mbappé i contratti firmati con il Qatar. "Ma prima di arrivare a questa misura estrema, il Real vuole parlare con Modric, che ha per le mani un’offerta di 10 milioni netti per 4 anni più la possibilità di chiudere la carriera in Cina con un altro ingaggio monstre", scrive El Mundo.