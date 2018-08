Kepa, il portiere più caro della storia: al Chelsea per 80 milioni

Dopo Alisson, passato dalla Roma al Liverpool per 72 milioni di euro, continua la "pazza estate" dei portieri, protagonisti del calciomercato.

Kepa al Chelsea

L'Athletic Bilbao ha ufficializzato con un comunicato l'addio al suo portiere Kepa Arrizabalaga. Nella nota viene precisato che i legali del giocatore (formalmente spetta al diretto interessato pagare, e non al suo nuovo club) hanno depositato gli 80 milioni di euro della clausola rescissoria prevista dal contratto. Kepa, che in passato era stato accostato al Real Madrid, diventa quindi il portiere più pagato della storia, battendo il record stabilito appena una ventina di giorni fa da Alisson, per il quale il Liverpool ha pagato 72 milioni di euro alla Roma. Il futuro di Kepa è al Chelsea, alla corte di Maurizio Sarri, e quindi il belga Courtois, che non vuole rinnovare con i Blues, finirà al Real Madrid.

Liverpool, standing ovastion per Karius

Per quel che riguarda il Liverpool, commovente la standing ovation per Loris Karius dei tifosi Reds. E' successo ieri sera durante l'amichevole vinta per 3-1 dai Reds contro il Torino. Il pubblico di Anfield ha accolto il portiere tedesco con un caloroso applauso al momento del suo ingresso in campo al posto di Alisson, dimostrando di avere già dimenticato i suoi errori durante la finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Lo stesso Karius ha pubblicato il video su Instagram con un breve messaggio per i suoi tifosi: "Grazie Anfield per questa accoglienza".