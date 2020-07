Klopp, niente Serie A (per adesso): "Dopo il Liverpool mi prendo un anno di pausa"

Niente Italia per Jurgen Klopp, almeno non nel prossimo futuro. Il tecnico del Liverpool, sogno proibito della Juventus nella scorsa estate, rimarrà certamente sulla panchina dei Reds nella prossima stagione e, una volta conclusa l'avventura in Premier, prenderà il cosiddetto "anno sabbatico".

L'allenatore del Liverpool, fresco di vittoria in campionato, ha parlato del suo futuro a Swr Sport: "Tra quattro anni scadrà il mio contratto con il Liverpool, avrò trascorso nove in Inghilterra e vorrò prendermi una pausa di un anno, poi potrò fare tutto quello che voglio e mi sento di fare: allenare un altro club, una Nazionale o smettere del tutto".

"Quando smetterò, tornerò in Germania- ha aggiunto Klopp - probabilmente al Mainz ma tra cinque anni il mondo mi potrà sembrare diverso"