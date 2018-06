Grave incidente in allenamento: la campionessa di ciclismo è in condizioni critiche

Kristina Vogel, stella tedesca del ciclismo su pista con due ori e un bronzo ai Giochi olimpici di Londra e Rio, è stata operata alla spina dorsale dopo esserci gravemente infortunata in un incidente durante un allenamento, martedì al velodromo di Cottbus, in Germania.

La 27enne si stava allenando con la quattro volte iridata juniores Pauline Grabosch: dopo aver appena iniziato una progressione, è entrata in contatto con un altro atleta in pista ed è caduta violentemente a terra. Vogel è stata portata prima in ospedale a Cottbus, poi elitrasportata al Trauma center di Berlino, dove è avvenuto l’intervento.

"Siamo molto preoccupati per Kristina, sta davvero male", ha detto il tecnico della nazionale tedesca, Detlef Uibel. Il manager della Vogel ha confermato che l’infortunio è grave, senza aggiungere ulteriori dettagli. Non si tratta del primo incidente per la Vogel: nove anni fa infatti si scontrò con un'auto durante un allenamento su strada, rimanendo in coma indotto per due giorni a causa di una vertebra rotta e di fratture alla mascella, alle braccia e alle mani. Ne sarebbe uscita con undici titoli iridati e tre medaglie olimpiche nello sprint.





EPA/CHRISTIAN ESCOBAR MORA