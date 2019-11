La Eagle Cup torna e si allunga: tre giorni di grande volley giovanile nel Lecchese

Il torneo, nasce dalla collaborazione tra svariate società della provincia di Lecco, col Patrocinio di numerosi Comuni e della Provincia stessa. Si svolgerà in numerose palestre, dislocate su tutto il territorio provinciale, comprendendo le diverse categorie U12 Misto, U13, U14, U16 e U18 femminile.

Molti i comuni che hanno rinnovato la collaborazione con la società Picco Lecco per l’organizzazione di questo straordinario evento, alcuni anche attraverso le loro società sportive mettendo a disposizione i relativi impianti di gioco. Tra questi possiamo annoverare i comuni di Lecco, Oggiono, Sirone, Galbiate, Casatenovo, Mandello del Lario, Garbagnate Monastero, Abbadia Lariana, Lierna, Calolziocorte, Colle Brianza, Valmadrera, Malgrate, Merate e Renate.

Questa la formula del torneo, nell’edizione 2020: fino a un massimo di 24 squadre partecipanti per categoria (tutte le squadre giocheranno 7 partite nei tre gironi) si sfideranno in gironi all’italiana con fasi finali composte da ottavi, quarti, semifinali e finali.

Gli incontri dei gironi relativi alle categorie Under 12 e 13 femminile verranno arbitrati dalle squadre vincenti, mentre le fasi finali e tutte le partite delle categorie superiori verranno invece dirette da arbitri federali.

Il torneo “Eagle Cup Volley” si propone, anche quest’anno, come occasione di aggregazione per le realtà sportive partecipanti e soprattutto come momento di divertimento e di svago per tutte le persone al seguito delle squadre, che potranno godere degli stupendi panorami tra lago e montagna offerti dal nostro territorio.

Durante le serate di sabato 4 e domenica 5 gennaio, verranno organizzati anche dei momenti di festa per tutti i partecipanti!

Il termine delle iscrizioni è fissato per Sabato 15 dicembre, e già da ora, per tutte le informazioni logistiche e tecnico-pratiche sono attivi diversi canali:

- Sito Web: www.eaglecupvolley.com

- Pagina Facebook: eaglecupvolley2020

- Email ufficiale del torneo: eaglecupvolley@gmail.com