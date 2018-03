Lazio-Dinamo Kiev, streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Europa League

Lazio-Dinamo Kiev, ci siamo. Questa sera biancocelesti in campo per la partita di andata degli ottavi di Europa League. Contro la squadra ucraina la Lazio parte favorita, ma in casa gli uomini di Inzaghi non possono permettere di commettere errori. Lazio-Dinamo Kiev si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma questa sera, 8 marzo, alle 21,05. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Chi non ha la tv - o per altri motivi non può essere a casa - potrà guardare comunque la partita da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Ma anche chi non ha un abbonamento a Sky può godersi il match che sarà trasmesso anche in chiaro da Tv8 (questo il link per vederla in streaming).

Lazio-Dinamo Kiev, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. All. S. Inzaghi.

DINAMO KIEV (4-1-4-1): Boyko; Kedziora, Khacheridi, Kadar, Pivaric; Shepelev; Gonzalez, Garmash, Buyalskyi, Tsygankov; Moraes. All. Khatskevich.