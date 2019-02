Lazio-Milan, come vedere la semifinale di Coppa Italia in diretta tv e streaming

Tutto pronto per la prima semifinale di Coppa Italia che verrà di fronte Lazio e Milan. Il match d'andata avrà luogo martedì 26 febbraio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e, come tutte le partite della coppa nazionale, verrà trasmesso in diretta e in chiaro dalla Rai. Nella serata di mercoledì 27 febbraio avrà invece luogo l'altra semifinale di andata tra Fiorentina e Atalanta, mentre le partite di ritorno dovrebbero disputarsi alla fine di marzo.

Lo scontro tra rossoneri e biancocelesti arriva in un particolare momento della stagione in cui le due compagini sembrano vivere situazioni opposte: la squadra di Gattuso è in forte ripresa, grazie anche all'entusiasmo (e i gol) portati dall'acquisto di gennaio Piatek, mentre il team di Simone Inzaghi è alla ricerca della sua identità dopo alcune prestazioni incolore e la recente eliminazione dall'Europa League, con il tecnico dei laziali che dovrà anche fare i conti con una difesa decimata.

Lazio-Milan, le probabili formazioni

In casa biancoceleste Inzaghi deve vedersela con una infermeria stracolma, tanto che contro il Milan potrebbe mettere in campo una difesa a 4 inedita, con Lucas Leiva centrale e Marusic-Lulic a fare i terzini. Con questo modulo Romulo troverebbe spazio a centrocampo, mentre Milinkovic-Savic e Correa avranno il compito di innescare l'unica punta Immobile. Decisioni più semplici per Gattuso che rilancia Calabria a destra e Laxalt a sinistra in difesa, mentre in attacco si rivede Suso, squalificato nell'ultima di campionato contro l'Empoli. Il trio offensivo verrà completato dal 'pistolero' Piatek e da Borini, che dovrebbe far rifiatare Calhanoglu.

Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Leiva, Acerbi, Lulic; Romulo, Badelj, Parolo; Milinkovic-Savic, Correa; Immobile. All: Inzaghi.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini. All: Gattuso.

Lazio-Milan, come vedere la semifinale in tv e streaming

Come avvenuto per le precedenti partite di Coppa Italia, anche la semifinale d'andata tra Lazio e Milan verrà trasmessa in diretta e in chiaro dai canali Rai. Per chi volesse godere dello spettacolo che le due squadre metteranno in campo all'Olimpico basterà sintonizzarsi su Rai Uno, con il fischio d'inizio previsto per le ore 21. Per i tifosi che invece vorranno seguire il match da pc, tablet o smartphone, basterà connettersi sulla piattaforma streaming Rai Play.

