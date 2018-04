Lazio-Salisburgo in tv e streaming: come vedere la partita di Europa League

Lazio - Salisburgo, andata dei quarti di finale di Europa League. Questa sera (ore 21.05, stadio Olimpico) i biancocelesti affrontano la squadra che agli ottavi di finale ha mandato a casa il Borussia Dortmund (in basso tutte le informazioni per vedere la partita in tv). Insomma, gli austriaci sono una formazione temibile e guai a sottovalutarli. La buona notizia per Filippo Inzaghi è il recupero di Savic e Lulic (quest’ultimo dovrebbe essere della partita). Anche Radu va verso il recupero, mentre Luis Alberto potrebbe essere preferito a Felipe Anderson. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO: Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Lulic, Milinkovic, Levia, Parolo, Basta; Luis Alberto, Immobile.

SALISBURGO: Walke; Lainer, Caleta-Car, Ramalho, Ulmer; Haidara, Berisha, Samassekou, Schlager; Dabbur,

Lazio Salisburgo in tv e in streaming, come vedere la partita

Se vi state chiedendo come vedere Lazio Salisburgo in tv o sul proprio pc in streaming qui potete trovare tutte le informazioni necessarie. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (e ovviamente in streaming con Sky Go), ma chi non ha un abbonamento potrà vederla comunque in chiaro su Tv8. L’emittente trasmetterà però Lazio-Salisburgo con la formula della diretta gol: la partita sarà dunque intervallata da spezzoni di altri match (qui il link per vederla in streaming).