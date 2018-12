Liverpool-Napoli, come vedere la partita di Champions in diretta tv e streaming

Dentro o fuori. Il Napoli si gioca tutto nell'ultima partita della fase a gironi della Champions League in programma nella serata di oggi, martedì 11 dicembre, in casa del Liverpool. Ad Anfield Road gli azzurri di Ancelotti dovranno cercare di non perdere per non rischiare il doppio sorpasso ad opera degli inglesi e del Psg, che potrebbe voler dire terzo posto nel gruppo C e 'retrocessione' in Europa League. Il match tra i Reds e il Napoli verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sui canali Sky a partire dalle ore 21.

Liverpool-Napoli: le probabili formazioni

Dopo la vittoria roboante dello scorso weekend in Premier, Klopp punta sulla formazione migliore per il suo Liverpool. In campo ci saranno quasi certamente due vecchie conoscenze del calcio italiano, in particolare della Roma. Parliamo del portiere brasiliano Alisson e dell'egiziano Salah, autore di una tripletta nell'ultima di campionato. Il mancino, ex anche di Fiorentina e Chelsea, completerà il tridente titolare formato da Manè e Firmino.

Ancelotti ripropone il 4-4-2 che tante gioie ha dato in campionato dopo aver mischiato le carte nel 4-0 contro il Frosinone. In porta torna Ospina, mentre in difesa ritrovano spazio Albiol e Mario Rui. Sugli esterni i titolari dovrebbero essere Ruiz e Callejon, mentre in avanti il 'problema' gol sarà affidato alla coppia di 'piccoli', Mertens e Insigne.

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané

Napoli (4-4-2) Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Mertens, Insigne

Liverpool-Napoli: come vederla in tv e streaming

Come anticipato ad inizio articolo, il match di Anfield Road tra Liverpool e Napoli verrà trasmesso, a partire dalle ore 21, sui canali Sky. In particolare la diretta andrà in onda su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e su Sky Sport 384 (canale 384 del digitale terrestre). Per chi invece volesse godersi le emozioni della Champions da pc, tablet o smartphone, la diretta streaming sarà disponibile, sempre per gli abbonati Sky, grazie all'applicazione SkyGo.

Il Napoli passa se

Il match di stasera sarà importante per Napoli e Liverpool, con gli azzurri che potranno contare su due risultati su tre per accedere agli ottavi di finale, in virtù dei tre punti di vantaggio proprio sulla squadra di Klopp. Con il Psg impegnato contro la Stella Rossa, già fuori dai giochi, al Napoli servirà una vittoria per essere certi del primo posto ne girone. Infatti, in caso di tre punti in terra inglese gli azzurri strapperanno con certezza il pass per la fase ad eliminazione diretta come primi in classifica.

Anche in caso di pareggio ad Anfield gli azzurri passerebbero il turno, ma in concomitanza con una vittoria del Paris Saint Germain, Insigne e compagni si ritroverebbero in seconda posizione. Cosa succede in caso di sconfitta? In virtù dell'1-0 per il Napoli maturato all'andata, gli azzurri potrebbero passare il turno anche se dovessero perdere, ma segnando almeno un gol sul campo del Liverpool. Il caso di sconfitta della squadra italiana per 1-0 è l'unico in cui gli azzurri rischierebbero di uscire dalla Champions e finire in Europa League, ma soltanto se dovessero essere sorpassati anche dal Paris. Esiste anche la possibilità che a passare siano sia Liverpool che Napoli, ma soltanto in caso di vittoria degli inglesi e sconfitta del Psg.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!