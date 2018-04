Liverpool-Roma, come vedere la partita in tv e in streaming

E' la partita che può trasformare la stagione della Roma da ottima a indimenticabile. Semifinale di andata di Champions League alle 20,45. Nel tempio di Anfield i giallorossi dovranno respingere gli assalti del Liverpool di Klopp e Salah.

I reds non sono squadra in grado di gestire le partite: pressing feroce e tanta verticalità per innecsare Salah, Manè e Firmino. La Roma però non è mai stata così in forma, e dopo l'impresa con il Barcellona nulla è impossibile.

Liverpool-Roma, come vedere la partita

Come vedere la partita in tv e in streaming? Liverpool-Roma sarà trasmessa da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming da pc, tablet e smartphone con il servizio Premium Play.

Ma sarà visibile anche in chiaro, infatti sarà trasmessa sul digitale terrestre da Canale 5 e Canale 5 HD. Inoltre sul web si trovano molti link per vedere la partita su portali che potrebbero però essere considerati illegali nel nostro paese.

Liverpool-Roma probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Roma (3-4-3): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Dzeko, Nainggolan. All. Di Francesco.

Arbitro: Felix Brych (Germania).