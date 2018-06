Lopetegui va al Real, la Spagna lo esonera prima del Mondiale

Niente Mondiali da ct della Spagna per Julen Lopetegui. Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha annunciato in conferenza stampa l'esonero del tecnico delle furie rosse: "Ci vediamo obbligati a rescindere il contratto con il selezionatore tecnico".

L'esonero è arrivato dopo l'annuncio arrivato ieri dell'accordo trovato dal tecnico con il Real Madrid per la prossima stagione, notizia arrivata a due giorni dall'inizio dei mondiali di Russia.

"Non mi sento tradito - ha detto Rubiales - ma il problema è di come sono state fatte le cose. La federcalcio era totalmente all'oscuro di quanto stava succedendo e quindi non possiamo lasciar passare questa cosa. Lopetegui è un professionista impeccabile, ma la forma con cui vengono fatte le cose è importante".