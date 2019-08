Ducati in lutto: Luca Semprini è morto nella sua camera d'albergo

Lutto nel mondo della MotoGp. E' morto a 35 anni Luca Semprini, addetto stampa della Ducati. A darne notizia è il team di Borgo Panigale. Semprini è deceduto nella notte nella sua stanza d'albergo a Brno, dove alloggiava da mercoledì per preparare insieme alla squadra il Gran Premio della Repubblica Ceca. Era apprezzato da tutti per la sua professionalità e passione.

Ducati, morto Luca Semprini: un minuto di silenzio a Brno

"Il mondo delle corse e l'ente organizzatore del campionato del mondo fanno le più sentite condoglianze alla scuderia, agli amici e ai famigliari di Luca", si legge in una nota della Dorna, la società spagnola che gestisce la parte commerciale del Motomondiale. In ricordo di Semprini, alle 17 e prima della conferenza stampa che apre l'appuntamento di Brno, sarà rispettato un minuto di silenzio. "Siamo profondamente rattristati nell'informare della morte improvvisa del nostro addetto stampa MotoGP, Luca Semprini. Luca era arrivato con la squadra mercoledì per la gara della MotoGP di questo fine settimana nella Repubblica Ceca (Brno) ed è morto durante la notte nella camera d'albergo", scrive la scuderia su Twitter.

Come ricorda il sito specializzato corsedimoto.com, Luca Semprini si era laureato in giornalismo a Bologna e aveva poi portato a termine un master negli Stati Uniti. Tornato in Italia, ha lavorato per varie agenzie di marketing, prima di diventare un giornalista di motori nel 2011, lavorando per varie testate. Nel 2015 diventa l’addetto stampa Ducati per la squadra presente nel Mondiale Superbike, incarico che occupa fino alla fine del 2018. Da quest’anno era passato al Motomondiale, uno degli addetti stampa del Ducati team assieme ad Artur Vilalta.

I due piloti della Ducati, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, non parteciperanno a nessuna conferenza stampa, in segno di lutto.

The Ducati Team is deeply saddened to inform you of the sudden death of our MotoGP Press Officer, Luca Semprini.



Luca had arrived with the team on Wednesday for this weekend’s MotoGP race in the Czech Republic (Brno) and passed away during the night in the hotel room. pic.twitter.com/4qphdkLehY — Ducati (@DucatiMotor) 1 agosto 2019





Sending our deepest condolences to the @DucatiMotor family for the loss of their #MotoGP press officer Luca Semprini. pic.twitter.com/8k82BG8gd1 — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) 1 agosto 2019