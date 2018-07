Luis Enrique è il nuovo ct della Spagna: "Scelto all'unanimità"

Era l'unico vero candidato forte e credibile, e ora è ufficiale: Luis Enrique è il nuovo commissario tecnico della Spagna. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales. Luis Enrique firmerà un contratto biennale fino al prossimo europeo. Verrà presentato la prossima settimana.

Luis Enrique ct della Spagna: "Scelto all'unanimità"

"E' stato molto semplice arrivare a un accordo, lui voleva fortemente allenare la Spagna e ha rinunciato a un'offerta molto importante che superava di molto la nostra proposta - ha spiegato Rubiales -. La scelta di Luis Enrique e' stata presa all'unanimità. Abbiamo davanti due anni intensi e importanti e il ct che abbiamo scelto ha tutte le caratteristiche per fare bene".

Il cv spaziale di Luis Enrique

Da allenatore del Barcellona, dopo le esperienza a Vigo e Roma, ha vinto due campionati spagnoli, tre Coppe di Spagna, una Supercoppa spagnola, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA. Nel 2015 è stato nominato miglior allenatore dell'anno IFFHS e FIFA World Coach of the Year.