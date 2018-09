Calcio, paura per Luke Shaw durante Inghilterra-Spagna

Son stati minuti di paura e apprensione. "Grazie per tutto l'amore e il supporto. Sto bene e sono nelle migliori mani. Sono un combattente quindi tornerò presto!". E' il messaggio di Luke Shaw, difensore delll'Inghilterra e del Manchester United che ieri sera ha spaventato tutti dopo che è rimasto a terra privo di sensi in seguito ad una pesante caduta sul terreno di gioco dopo uno scontro con Carvajal nel secondo tempo della partita tra Inghilterra e Spagna a Wembley.

Immediati i soccorsi dello staff medico: dopo alcuni minuti di apprensione fermo a terra senza dare segni di movimento, gli è stata immobilizzata testa e collo ed è stato portato fuori in barella. Shaw si è poi svegliato negli spogliatoi, ha risposto alle domande dei medici ed ha twittato un messaggio per rassicurare i fan. Per quanto riguarda la sfida le Furie Rosse di Luis Enrique hanno sbancano Wembley, dove l'Inghilterra non perdeva da ben due anni e mezzo. La Roja si è imposta 2-1 con le reti di Saùl Niguez e Rodrigo, entrambe nella prima frazione, dopo l'iniziale vantaggio di Rashford (all'11').

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼