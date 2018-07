Lazio, ecco la nuova maglia 2018-2019

Ancora storia e tradizione per le nuove maglie 2018-2019 della S.S.Lazio realizzate da Macron. Prima è stata svelata la storica 'maglia bandiera' che sarà la nuova Home 2018-2019 del club biancoceleste, e poi quella che sarà la maglia 'Europa League' della prossima stagione e che l'ufficio stile dell'azienda bolognese, sponsor tecnico della S.S.Lazio, ha realizzato prendendo ispirazione dalla maglia della stagione 1999-2000, l'anno del centenario. La nuova maglia ''Europa League'' ha una vestibilità Slim fit, realizzata in tessuto softlock e con inserti in micromesh che facilitano la traspirabilità. La maglia ha il collo a polo bianco con riga celeste e con vela in maglieria. Il colore principale della maglia è bianco con eleganti righe embossate, tono su tono, sul davanti. Nella parte superiore è presente una striscia orizzontale insertata di colore celeste che continua anche sulle maniche.

Nuova maglia Lazio 2018-2019

Il backneck è personalizzato con il logo della squadra e la scritta ''NOI L'AMIAMO E PER LEI COMBATTIAMO''. Sul petto, a destra è ricamato il logo Macron, a sinistra, lato cuore, lo scudetto della S.S.Lazio. Sotto al collo, sul retro, la scritta ''SS LAZIO''. La divisa è completata da shorts bianchi con coulisse piatta bianca con puntale celeste e dettagli celesti sui fianchi. A destra lo scudetto del club, a sinistra il logo Macron. I calzettoni sono bianchi con banda celeste orizzontale e con, al centro, la scritta ''SS LAZIO''. Per una tifoseria così legata alla squadra e alla sua maglia, Macron e S.S.Lazio hanno studiato e realizzato anche per la prossima stagione un kit veramente esclusivo, capace di unire storia, tradizione e valori del club alla qualità, al design e alla tecnicità dei capi prodotti dall'azienda italiana. Le maglie sono acquistabili presso i Lazio Style 1900, i Macron Store, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti ufficiali di Lazio e Macron.