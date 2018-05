Maglia Roma 2018-2019: "un'armatura" per i giallorossi

Non è più un mistero la maglia della Roma 2018-2019. La Roma in occasione del big match contro la Juve indosserà in anteprima la maglia "home" della prossima stagione.

Maglia Roma 2018-2019

L'ispirazione arriva dall’armatura in maglia metallica indossata dagli antichi romani, che rappresenta il legame imprescindibile tra la AS Roma, la città e i suoi tifosi in ogni angolo del mondo.“Il concept della divisa riprende un elemento della storia antica – scrive il sito ufficiale del club -: la Lorica Hamata".

L'effetto ottico è proprio quello di un'armatura in maglia metallica. Lo swoosh e il girocollo aggiungono un elemento decorativo e garantiscono la piena rappresentazione dei celebri colori del club e della città. La nuova maglia Home verrà indossata per la prima volta dai giocatori in occasione della partita di campionato Roma-Juventus e sarà messa in vendita a partire da giovedì 17 maggio.