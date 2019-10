Manchester City contro Atalanta. Guardiola contro Gasperini. Sei punti in classifica contro zero. Martedì all’Etihad Stadium la Dea è chiamata all’impresa. L’obiettivo è riscattare il deludente avvio di stagione in Champions: l’Atalanta è infatti ancora a digiugno di punti per effetto del mesto 4 a 0 rimediato nell match d’esordio contro la Dinamo Zagabria e della sconfitta per 2 a 1 subita in casa contro lo Shakhtar Donetsk. Una partita sfortunata che forse gli uomini di Gasperini avrebbero meritato di vincere. Ma i giochi per l’Atalanta non sono ancora fatti. Anche perché Zapata e company hanno già dimostrato in campionato di che pasta sono fatti. Insomma, guai a dare per spacciata la Dea.

A Manchester Gasperini dovrà fare a meno di Duvàn Zapata, che si è infortunato nel corso della sfida tra la Colombia e il Cile. Un’assenza pesante. In attacco dunque spazio alla coppia Muriel-Ilicic supportati fa Gomez.

Se l’Atalanta dovesse centrare il bersaglio pieno, la lotta per la qualificazione si farebbe molto interessante. In classifica il Manchester City è in testa con 6 punti, seguito da Dinamo Zagabria e Shakhtar con tre punti a testa. Con quattro partite ancora da giocare però è ancora tutto in bilico.

Manchester City - Atalanta diretta tv e streaming: dove vedere la partita di Champions

Manchester City - Atalanta, Guardiola teme la Dea

Guardiola non è un tipo che tollera cali di tensione. E alla vigilia del match di Champions ha fatto sapere di temere la squadra italiana. "Gasperini? Quello che pensavo di Sarri lo penso anche di lui. Quello che ha fatto lo scorso anno è incredibile, è come se avesse vinto il campionato con una grande squadra. È una gioia vederli giocare, hanno coraggio, giocano per i tifosi, attaccano e saltano l'uomo prendendosi molti rischi".

Manchester City - Atalanta: diretta tv e streaming

La partita tra Manchester City e Atalanta si giocherà martedì 22 ottobre alle 21. Il match sarà tramesso in diretta tv chiaro su Canale 5 (qui la diretta streaming dell’emittente) e per gli abbonati su Sky Sport Arena e Sky Sport 253.