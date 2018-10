Manchester United-Juventus: come vedere la partita in tv e streaming

Tornano le grandi sfide della Champions League 2018-2019. Martedì 23 ottobre alle ore 21 torna in campo la Juventus per la terza gara del gruppo H. I bianconeri a punteggio pieno dovranno vedersela con il Manchester United di Mourinho che, nonostante non stia attraversando un grande periodi di forma, rimane la compagine più pericolosa. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky a partire dalle ore 21.

Manchester United-Juventus: le probabili formazioni

Scontata la squalifica, Allegri può contare di nuovo su Cristiano Ronaldo, che in attacco verrà affiancato da Dybala e Mandzukic. In difesa torna Chiellini vicino a Bonucci dopo aver riposato in campionato contro il Genoa. Modulo peculiare per lo Special One che punta sulla verve di Lukaku e sul grande ex della partita: Paul Pogba.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw; Fellaini, Matic, Pogba; Martial, Lukaku, Rashford.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Manchester United-Juventus: come vedere la partita in tv e in streaming

Come detto in precedenza, la partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport 1 HD a partire dalle ore 21. Il match sarà visibile anche in streaming da pc, smatphone e tablet, ma soltanto per gli abbonati al servizio Sky Go.