Maradona in Bielorussia, sarà allenatore-presidente della Dinamo Brest

Diego Maradona sarà il nuovo allenatore, e presidente, del club bielorusso Dinamo Brest. L'ex stella del calcio, 57 anni, ha pubblicato su Instagram una foto del suo nuovo contratto, accompagnata dalle parole "grazie per il fiducia e per aver pensato a me".

Maradona in Bielorussia

Maradona ha chiuso l'avventura sulla panchina dell'Al-Fujairah, squadra che milita nella seconda divisione degli Emirati Arabi.

La Dinamo Brest ha dichiarato sul proprio account Twitter che Maradona ha firmato un accordo triennale, e assumerà il ruolo dopo il termine del Mondiale in Russia..

Da allenatore (quasi) solo delusioni

La carriera di allenatore di Maradona è cominciata nel 1994 con la guida tecnica del Textil Mandiyú in Argentina, successivamente l'ex pallone d'oro ha allenato il Racing Club e la Nazionale argentina. Dopo il sostanziale fallimento sulla panchina albiceleste al Mondiale 2010, la carriera ad alto livello del Pibe de Oro in panchina è sostanzialmente terminata.

Dopo Al Wasl e Al Fujiairah negli Emirati, ora il "giro di giostra" in Bielorussia. Più che per mettere la Dinamo Brest sulla mappa del panorama calcistico mondiale, la scelta di andare ad allenare ai confini dell'Europa, in un campionato di basso livello, sembra dettata da ragioni economiche.

Il tweet con l'annuncio inatteso