E' morto improvvisamente Marco Solfrini

E' morto all'età di 60 anni Marco Solfrini, giocatore di basket bresciano attivo nella massima serie tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Novanta.

Argento olimpico con l'Italia a Mosca 1980, Solfrini è stato stroncato da un infarto mentre si trovava alla fiera di Padova.

Con la Virtus Roma ha vinto uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Korac.

Nel corso della sua carriera da giocatore e da dirigente, Solfrini ha legato in maniera indissolubile il proprio nome al basket bresciano.

“Per me Marco era come un fratello, una persona buona e umile che viveva per la pallacanestro – ha detto Matteo Bonetti, patron del Basket Brescia Leonessa -. Una leggenda della pallacanestro bresciana e nazionale, ma soprattutto una persona gentile ed educata, con la quale amavo scambiarmi sempre delle opinioni. Una persona sempre positiva, capace con il suo esempio e il suo lavoro di far crescere la pallacanestro a Brescia”.

