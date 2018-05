Mario Balotelli capitano dell'Italia: no, non è "fantacalcio"

Mario Balotelli torna in nazionale... da capitano: è un'ipotesi molto più realistica di quanto chiunque potesse immaginare fino a poco tempo fa. Il rapporto tra il neo ct Roberto Mancini e SuperMario è molto solido, sin dai tempi di Inter e Manchester City.

Il capitano in Nazionale per tradizione mai messa in dubbio da nessuno si nomina in base alle presenze, e dietro Bonucci (77 presenza, che con l'Arabia Saudita non ci sarà) viaggiano a pari merito De Sciglio e Balotelli, con 33 presenze

Balotelli, reduce da due buone stagioni al Nizza, vuole giocarsi le sue carte, sente dipoter dare ancora tanto all'Italia: "Balotelli è un giocatore particolare — dice il c.t. —, già molto giovane era un grande calciatore, poi magari non ha mantenuto quello che era all’inizio. Dipenderà da lui. Negli ultimi due anni ha fatto bene e io ho fiducia: deve dare il massimo e comportarsi bene. Per ora mi ha detto solo 'Buongiorno mister'. Gli ho chiesto come stava e basta: non ho ancora avuto tempo di parlarci. L’ultima volta che ci siamo visti è stato quattro anni fa, credo sia più maturo. Ora ha anche due figli, e questo aiuta".

In una delle prossime sfide ravvicinate con Arabia Saudita, Olanda e Francia Balotelli potrebbe quindi indossare la fascia.