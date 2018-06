Mondiali 2018, Marocco-Iran: dove vederla in tv e in streaming

Marocco e Iran scendono in campo alle ore 17.00 a San Pietroburgo per la fase a gironi dei mondiali 2018, gruppo B. Le due squadre dovranno superare i propri limiti per qualificarsi agli ottavi a scapito di Spagna e Portogsallo, le due favorite d'obbligo. Questa prima partita sarà decisiva sia per il Marocco, guidato in difesa dal bianconero Benatia, sia per l'Iran allenato da un tecnico di grande esperienza, il portoghese Queiroz.

Marocco-Iran, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Marocco e Iran sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Inoltre la partita sarà anche visibile sul canale Mediaset Extra FIFA World Cup con il commento speciale e come sempre dissacrante della Gialappa’s Band.

Tutte le partite della Coppa del Mondo sono visibili in streaming gratuitamente e legalmente, come vi abbiamo spiegato in questa guida: COME VEDERE I MONDIALI IN STREAMING

Probabili formazioni Marocco-Iran

Marocco (4-1-4-1): El Kajaoui; Mandyl, Saiss, Benatia, Hakimi; El Ahmadi; Ziyech, Bussoufa, Belhanda, Amrabat; Boutaib. All: Renard.

Iran (4-3-3): Beiranvand; Montazeri, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi; Ebrahimi, Hajsafi, Shojaei; Jahanbakhsh, Azmoun, Amiri. All: Queiroz.