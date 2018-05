Finale Europa League 2018 Marsiglia-Atletico Madrid, come vederla in tv e streaming

Stasera a Lione scendono in campo alle ore 20,45, per la finale dell’Europa League 2018, Marsiglia-Atletico Madrid.

Finale Europa League 2018 Marsiglia-Atletico Madrid

"Abbiamo una piccola possibilità di vittoria ma daremo il massimo per riuscirci - ha detto il tecnico dei francesi Garcia -.Affrontare l'Atletico è un grande evento per noi. È un club che ha giocato due finali di Champions League negli ultimi quattro anni, un club che ha vinto l'Europa League non molto tempo fa. Ma una finale in patria in Francia è un'occasione fantastica. Nessuna squadra francese ha mai vinto questo trofeo; sarebbe fantastico se fossimo i primi".

Anche Simeone si aspetta una grande sfida: "Si prospetta una grande finale. Il Marsiglia è cresciuto e ha un allenatore che ha l'imbarazzo della scelta. È una squadra intelligente e molto pericolosa, specialmente a centrocampo e in attacco. Sarà sicuramente una partita combattuta. Da quando siamo stati eliminati dalla Champions League, abbiamo subito abbracciato questa competizione. Essere considerati da tutti come i favoriti per la finale, ha aumentato il nostro senso di dovere e responsabilità. Ed eccoci qui, siamo pronti".

Come vedere la partita in tv e in streaming

La partita, antipasto della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid in programma mercoledì prossimo, sarà trasmessa sia su SkySport1 sia in chiaro su Tv8: una bella notizia per tutti gli appassionati italiani che non hanno alcuna intenzione di perdersi la sfida tra la squadra di Garcia e quella di Simeone. In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Non mancano poi in rete tanti link che rimandano a portali dove viene trasmessa la partita in streaming, ma nel nostro Paese potrebbero essere considerati illegali.

Probabili formazioni Marsiglia-Atletico Madrid

Marsiglia: (4-2-3-1) Pelé; Sarr, Rami, Gustavo, Amavi; Lopez, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; N’Jie. Allenatore: Garcia

Atletico Madrid: (4-4-2) Oblak; Partey, Savic, Godin, Lucas Hernandez; Correa, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa. Allenatore: Simeone