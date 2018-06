Prende corpo la nuova Juve: nei prossimi giorni visite mediche per Perin ed Emre Can

Mattia Perin può ormai considerarsi a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. Firmerà per i prossimi quattro anni. Nei prossimi giorni le visite mediche. L'operazione si è conclusa con un accordo per il trasferimento a titolo definitivo per 12 milioni più 3 di bonus tra presenze ed obiettivi.

Mattia Perin alla Juventus

A Torino, almeno all'inizio, Perin sarà il secondo portiere. Dopo l'addio di Buffon il titolare è Szczesny, che dovrebbe ricevere la maglia numero 1. Per quel che riguarda Perin, probabile che prenda la 12, o che scelga uno dei numeri del suo passato (77, 88 o 92).

Oltre a Perin, anche il tedesco Emre Can, in scadenza dal contratto con il Liverpool, ha accettato l'offerta della Juventus e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche al J Medical. Sono loro i primi due colpi della Juvents 2018-2019, due pedine che potrebbero ritagliarsi uno spazio importante sin da subito.

Nei prossimi giorni visite mediche per Emre Can

Dal ritiro della Nazionale, Perin la scorsa settimana parlava quasi già da giocatore della Juventus: "Di sicuro stare a Vinovo non può che far bene, qui si respira aria di vittorie. Nell’ultima stagione avevo detto al Genoa che c’era la possibilità che potessi andare via, mi sento pronto per il salto di qualità. Ho fatto un percorso che mi ha fatto maturare molto e sento di avere molto coraggio, lo stesso che mi ha fatto superare due infortuni gravi uno dietro l’altro. La Juve? Mi giocherei il posto ovunque. Avere un compagno di reparto forte non mi spaventa perché dal punto di vista del carattere sono cambiato negli ultimi due anni. Adesso ho più equilibrio e sono migliorato".