Rabbia Benatia, lo sfogo sui social: "Nessun infortunio, ecco perché non gioco"

Per Medhi Benatia non c'è stata alternativa: ha scelto di intervenire personalmente con alcuni video messaggi su Instagram diretti ai tifosi della Juventus e ai sostenitori della Nazionale marocchina per spiegare il non semplice momento che sta vivendo ma soprattutto per stoppare voci fastidiose.

Recentemente è stato accusato dalla stampa del suo Paese di aver saltato la convocazione con il Marocco grazie a un falso certificato medico, in combutta con il ct, 'l'amico Renard', per potersi concentrare sul proprio club: "Siete pazzi! Dai dottori si va quando si è infortunati, io grazie a Dio non lo sono. Non è vero che è stato inviato un certificato medico dal mio club. L’infortunio è frutto dell’immaginazione del giornale. Non ho ancora iniziato a giocare dall’inizio della stagione perché non sono ancora nella mia miglior condizione fisica quindi necessariamente devo lavorare a livello fisico".

"E' tutto ciò che posso dirvi riguardo al mio stato di salute, ma grazie a Dio non sono infortunato e non c'è nessun certificato medico che è stato inviato, quindi non inventate cose per favore" conclude l'ex giallorosso, visibilmente infastidito dai rumors.