Davide Astori, il messaggio della famiglia due mesi dopo: "Grazie di cuore a tutti"

Era il 4 marzo quando Davide Astori se ne andò all'improvviso. Il mondo del calcio, dai giocatori ai tifosi, si è stretto compatto intorno alla famiglia del capitano della Fiorentina.

Oggi la moglie Francesca, i genitori e la piccola Vittoria firmano una pagina della Gazzetta dello Sport per ringraziare tutti.

Il messaggio della famiglia Astori

"GRAZIE - è scritto - è una parola semplice ma unica, come era Davide. Vorremmo dire GRAZIE personalmente a tutti voi che ci siete stati vicini a partire da quell'inatteso 4 marzo, ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: GRAZIE DI CUORE". Firmato Famiglia Astori, Francesca e Vittoria.

Il 4 marzo 2018 Davide Astori è stato trovato senza vita in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita contro l'Udinese: secondo i risultati dell'autopsia, è deceduto per morte cardiaca improvvisa seguita a bradiaritmia.