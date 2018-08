Michael Schumacher, la famiglia stoppa le voci: "Non ci trasferiremo a Maiorca"

Ieri la notizia era stata riportata da decine di siti in tutto il mondo. La famiglia di Michael Schumacher oggi, proprio per fermare la diffusione delle voci, comunica che non lascerà la Svizzera per stabilirsi a Maiorca.

Era stato il settimanale svizzero "L'Illustré" a scrivere che l'ex pilota tedesco, che riportò gravi ferite cinque anni fa mentre sciava a Meribel, stava per lasciare la sua proprietà svizzera, situata vicino al Lago di Ginevra, per trasferirsi insieme alla famiglia nel villaggio di Andratx, sull'isola di Maiorca, dove la moglie Corinna avrebbe appena acquistato per 30 milioni di euro una villa di lusso che in passato appartenne anche al presidente del Real Madrid Florentino Pérez e dove vive una numerose comunità tedesca.

"La famiglia Schumacher non intende trasferirsi a Maiorca", ha fatto sapere Sabine Kehm, manager di Schumi, alle agenzie di stampa internazionali. Michael Schumacher compirà 50 anni a gennaio, e si recava spesso in vacanza nelle isole Baleari prima del gravissimo incidente sciistico nel dicembre 2013.