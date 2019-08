Il grande cuore di Sinisa: Mihajlovic in panchina col suo Bologna

"Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina". Così, su Twitter, il Bologna annuncia la presenza dell'allenatore in panchina contro il Verona.

Sinisa Mihajlovic da 40 giorni si trovava all'ospedale Sant'Orsola per la prima parte delle cure contro la leucemia. Mihajlovic tuttavia non aveva rinunciato a guidare la sua squadra e aveva proseguito il suo ruolo a distanza con l'aiuto dei suoi collaboratori.

Mihajlovic era tornato a Bologna (dove aveva esordito come allenatore dieci anni fa) a gennaio, quando ha preso una squadra che sembrava spacciata guidandola alla salvezza e guadagnandosi la riconferma.