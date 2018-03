Milan-Arsenal, streaming e diretta tv degli ottavi di Europa League

Come vedere Milan-Arsenal in diretta tv? Questa sera, 8 marzo, alle 19 la squadra di Gattuso incontrerà la formazione allenata da Wenger nella partita di andata degli ottavi di Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali canali Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Calcio 4.

Sarà possibile vedere la diretta di Milan-Arsenal anche da pc e tablet con Sky Go. Chi non ha un abbonamento a Sky può guardare la partita su NOW TV, un servizio di streaming video che permette di accedere al meglio della programmazione Sky acquistando singoli "pacchetti".

Quanto alla partita a San Siro c’è ovviamente molta attesa per una partita che rappresenta il ritorno del Milan nel calcio che conta. Come riferisce Askanews, in vista del match Piazza Duomo è stata transennata: tutti gli accessi sono controllati dalle forze dell’ordine con i metal detector, mentre l’intero centro di Milano e la zona del Meazza sono presidiati da polizia e carabinieri. In realtà, questo pomeriggio in città di tifosi inglesi se ne vedono pochissimi e tutti in giro alla spicciolata a godersi il sole e il caldo.

Le probabili formazioni di Milan - Arsenal.

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Montolivo; Cutrone, Silva, Borini

Arsenal (4-3-3) Ospina; Chambers, Koscielny, Mustafi, Kolasinac; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Welbeck, Ozil

La partita in diretta streaming su Nowtv