Milan, niente coppe: escluso dall'Europa League 2019-2020

Niente Europa League per il Milan: il Tas (Tribunale arbitrale dello Sport) ha escluso la società rossonera dalle coppe europee per la stagione 2019-2020 per violazione delle regole sul fair play finanziario durante i periodi 2015/2016/2017 e 2016/2017/2018. E' quanto stabilito nel consent award raggiunto dal club rossonero con la Uefa davanti al Tas il 24 giugno.

Milan fuori dalle coppe: sorridono Roma e Torino

La non partecipazione del Milan alla prossima Europa League, frutto del quinto posto ottenuto nel campionato scorso, permette alla Roma di accedere direttamente alla fase a gironi saltando il secondo turno preliminare in programma il 25 luglio e l'1 agosto. Dovrà invece disputare solo 2 partite il Torino che si giocherà l'ammissione alla fase a girone contro la vincente di Debrecen-Kukesi.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!