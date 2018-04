Milan-Inter, dove vedere il derby di oggi in streaming e in diretta tv

Dove vedere il derby Milan-Inter di oggi in streaming e in diretta tv? La partitissima si gioca oggi nel tardo pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza. E' un derby con vista Champions: i nerazzurri vogliono provare a bissare il successo dell'andata, mentre i rossoneri devono assolutamente vincere per continuare a sognare il quarto posto che garantisce l'accesso alla massima competizione europea. Il derby Milan-Inter di oggi è uno dei recuperi della 25esima giornata di Serie A, rinviata un mese fa per la scomparsa improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori.

Prima del calcio d'inizio, Milan e Inter si trovano rispettivamente al sesto e al quarto posto della classifica di Serie A. Qualche pillola sulle formazioni: i rossoneri dovranno rinunciare a Lucas Biglia, squalificato per l'ammonizione presa sabato scorso contro la Juventus. Al suo posto Montolivo, mentre il favorito al centro dell'attacco è Patrick Cutrone. L'Inter di Luciano Spalletti dovrebbe confermare tutti i titolari utilizzati nelle ultime tre partite, con Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo.

Derby Milan-Inter, probabili formazioni

Milan (4-3-3); Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Inter (3-2-3-1); Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Milan-Inter di oggi in streaming e in diretta tv

Milan-Inter verrà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Plus e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Milan-Inter sarà trasmessa anche da Mediaset Premium sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD o in streaming con Premium Play. Qui il video con gli highlights della sfida di andata.