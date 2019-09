Milan-Inter, dove vedere il derby in tv e streaming

Grande calcio stasera a San Siro: c'è Milan-Inter. Primo derby della Madonnina sia per Conte sia per Giampaolo. La favorita stavolta è l'Inter, capolista in solitaria in serie A e a punteggio pieno: tuttavia i nerazzurri sono reduci dallo stop in Champions League con il modesto Slavia Praga mentre i rossoneri arrivano dalla vittoria di Verona.

Arriva alla quarta giornata una delle partite più attese dell'intera stagione calcistica italiana. il Milan non riesce ad aggiudicarsi un derby da padrone di casa dal campionato 2015/2016, un roboante 3-0 con reti di Alex, Bacca e Niang

Dove vedere Milan Inter oggi in tv e streaming

Milan-Inter è in programma oggi alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta sulla piattaforma. Milan-Inter sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Altri link che possono trovarsi sul web sono da considerarsi "illegali" nel nostro Paese.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-2-1): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; Piatek. ALL.: Giampaolo. A DISP.: Reina, Ant. Donnarumma, T. Hernandez, Duarte, Gabbia, Bennacer, Bonaventura, Krunic, Rebic, Leao, Castillejo, Borini. INDISPONIBILI: Caldara. SQUALIFICATI: Calabria.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; L. Martinez, R.Lukaku. ALL.: Conte. A DISP.: Padelli, Ranocchia, Bastoni, Biraghi, Dimarco, Lazaro, Candreva Vecino, Borja Valero, Gagliardini, Politano, Sanchez. INDISPONIBILI: -. SQUALIFICATI: nessuno