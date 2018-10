Milan-Olympiacos, dove vedere la partita in tv e in streaming

Torna il grande calcio europeo a San Siro questa sera, il Milan sfida i greci dell'Olympiacos. Allo Stadio Meazza (ore 18.55), i rossoneri affrontano una squadra da non sottovalutare. Gattuso lo sa benissimo: "Negli ultimi anni sono stati in Europa più di noi, giocano un calcio offensivo, bisognerà fare una grande prestazione, è una partita molto importante per la nostra classifica, ma sarà molto impegnativa". Squadra solida quella greca, ma molto lontana da quella che in altre fasi della sua storia se la giocava in Champions League contro le grandi d'Europa. Per il Milan l'obiettivo è uno solo: 3 punti.

Rossoneri col dubbio Higuain: "E' un grande uomo - dice Gattuso - e un valore aggiunto per questo spogliatoio, ma non ho mai pensato che senza di lui andassimo in difficoltà. Chiaramente è meglio averlo in tutte le partite, ma questa squadra ora ha un'identità ben precisa e dobbiamo mettere sempre in condizione l'argentino di esprimere il massimo con i suoi movimenti. Se 4-5 volte riusciamo a imbeccarlo, diventa un valore aggiunto. Si sta allenando da due giorni, lo stiamo valutando. Potrebbe giocare".

Dove vedere Milan-Olympiacos in diretta tv e streaming

La partita Milan-Olympiacos viene trasmessa in diretta tv solo sulla tv satellitare: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Gli abbonati alla pay Tv possono anche usufruire di Sky Go per vedere il match in streaming su PC, smartphone e tablet.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. All. Gattuso.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Gianniotis; Torosidis, Meriah, Cissé, Koutris; Guilherme, Natcho; Feftatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. All. Martins.