Milan-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming: grande calcio a San Siro

Grande calcio a San Siro nell'anticipo del venerdì sera: c'è Milan-Roma. "Voglio una grande risposta". Dopo il pari interno con l'Atalanta, Eusebio Di Francesco si aspetta tanto dalla sua squadra che domani, nell'anticipo della terza giornata del campionato di serie A, affronterà il Milan a San Siro alle 20.30 cercando di ripartire dopo la mezza delusione dell'ultimo turno di campionato. Ma il Milan ha bisogno di punti ed entusiasmo.

Milan-Roma 31 agosto ore 20.30

"Siamo rammaricati, ma sollevati per averla ripresa. Alla fine abbiamo rischiato di vincere, è un punto guadagnato. Dobbiamo imparare e cercare di migliorare. Loro avevano brillantezza superiore e non me lo aspettavo. Noi abbiamo forse accumulato lavoro nella settimana, abbiamo corso male e peggio di loro, con poca qualità. Paradossalmente essere andati in vantaggio ci ha tolto qualcosa. Siamo comunque solo alla seconda giornata di campionato, mi preoccuperei se fossimo già al massimo". E sul modulo di gioco: "senza l'applicazione dei giocatori non serve a nulla. Non tutte le cose sono state fatte male. Ma è la veemenza che fa la differenza". La partenza di Strootman "non ha influito sul gruppo. Il giocatore aveva il desiderio di cambiare. Io voglio nella Roma giocatori che hanno il desiderio di vestire questa maglia. Se chiedono di cambiare io non trattengo nessuno". Poi parla anche del suo infortunio alla mano per il pugno di nervosismo: "Ho sbagliato e ne ho pagato le conseguenze, ma non facciamo processi già alla seconda giornata". Di Francesco infine assolve la tournée estiva: "Abbiamo lavorato bene, forse ci è mancata qualche partita in più".

Gattuso invece punta su Calhanoglu, che ha finito di scontare la squalifica; debutta Caldara al centro della difesa con Romagnoli. Biglia in ballottaggio con Bakayoko per un posto in mezzo al campo: sicuri del posto Kessiè e Bonaventura.

Dove vedere Milan Roma

Milan-Roma viene trasmessa venerdì 31 agosto 2018 dalle ore 20.30 in diretta esclusiva su Sky Sport, su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) o, in alternativa, su Sky Sport 251 (satellite e fibra); la partita per gli abbonati è anche disponibile in streaming grazie alla piattaforma SkyGo. Non mancano poi in rete tanti link che rimandano a portali dove viene trasmessa la partita in streaming, ma nel nostro Paese potrebbero essere considerati illegali.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.