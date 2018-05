Mondiali, Fagner scopre in diretta di essere tra i convocati: la sua gioia

E' tante cose il calcio, ma è soprattutto emozione. Per i Mondiali 2018, in diretta tv vengono annunciati i nomi dei 23 giocatori brasiliani convocati in nazionale. Il calciatore del Corinthians, Lemos Conserva Fagner, classe 1989, è a casa aspettando di sapere se giocherà in Russia. Arriva l'annuncio: L'esterno del Corinthinans sostituirà Dani Alves in Russia. Quando scopre che c'è anche il suo nome nella rosa verdeoro per i Mondiali di Russia, la compagna e il figlio corrono ad abbracciarlo. Lui invece si scioglie in un lungo pianto di gioia.

Mondiali 2018, i 23 convocati del Brasile

Portieri

Alisson (Roma)

Ederson (Manchester City)

Cassio (Corinthians)

Difensori

Miranda (Inter)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Geromel (Gremio)

Marcelo (Real Madrid)

Fagner (Corinthians)

Danilo (Manchester City)

Filipe Luis (Atletico Madrid)

Centrocampisti

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Paulinho (Barcellona)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Philippe Coutinho (Barcellona)

Willian (Chelsea)

Fred (Shakhtar Donetsk)

Attaccanti