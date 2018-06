Dopo il passo falso della Germania campione in carica, sconfitta per 1-0 dal Messico nella partita giocata ieri, la prima giornata del gruppo F dei Mondiali di Russia 2018 si completa oggi, lunedì 18 giugno con il match delle ore 14 tra Svezia e Corea del Sud. Altra giornata ricca di calcio quella odierna, che vedrà in campo anche le squadre del gruppo G con Belgio-Panama delle ore 17 e Tunisia-Inghilterra delle ore 20. Tutte e tre le partite saranno trasmesse in diretta ed in chiaro su Italia 1, ma vediamo nel dettaglio orari e probabili formazioni delle singole sfide.

Mondiali 2018, le partite di oggi in diretta tv e streaming

Oltre chi in diretta e in chiaro sui canali Mediaset, è possibile vedere tutte le partite dei mondiali in streaming, da pc, smartphone e tablet, come spiegato in questa guida.

Svezia-Corea del Sud, ore 14: le probabili formazioni

Il match tra gli scandinavi orfani di Ibrahimovic e la squadra asiatica verrà trasmesso in diretta su Italia 1 a partire dalle ore 14, ecco le probabili formazioni:

Svezia (4-4-2): Olse; Krafth, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen.

Corea del Sud (3-4-1-2): Seung-Gyu; Young-Sun, Ban-Suk, Min-Woo; Lee-Yong, Jung, Sung-Yeung, Jo-Hoo; Jae-Sung; Heung-Min, Hwang.

Belgio-Panama, ore 17: le probabili formazioni

Grande attesa per la prima volta al Mondiale della squadra di Panama, che all'esordio assoluto nella rassegna iridata dovrà vedersela contro il Belgio di Hazard, Mertens e De Bruyne. La partita verrà trasmessa in diretta su Italia 1 a partire dalle ore 17. Ecco quali sono i papabili 22 in campo:

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Kompany; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Hazard, Mertens; Lukaku.

Panama (4-2-3-1): Penedo; Murillo, Baloy, R. Torres, Ovalle; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez.

Tunisia-Inghilterra, ore 20: le probabili formazioni

La terza ed ultima partita della giornata, che chiuderà anche il primo turno per il gruppo G sarà quella tra la nazionale tunisina e la compagine britannica, che punta tutto sul suo bomber Harry Kane. Il match sarà visibile in diretta su Italia 1 a partire dalle ore 20. Ecco chi dovrebbe scendere in campo:

Tunisia (4-2-3-1): Mathlouthi; Nagguez, Meriah, Ben Youssef, Maaloul; Sassi, Ben Amor; Badri, Khaoui, Sliti; Khazri.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Cahill; Trippier, Henderson, Dier, Young; Alli, Sterling; Kane.