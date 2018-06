Mondiali 2018, dove vedere le partite di oggi in tv e streaming

I mondiali non si fermano mai. Anche oggi ci sarà da divertirsi. Scendono in campo squadre dei Gironi C e D. Si parte alle 14 con Danimarca-Australia, alle 17 tocca a Francia-Perù e per chiudere in bellezza la super sfida alle 20 tra Argentina e Croazia, piatto forte del menù.

Danimarca-Australia sarà trasmessa in diretta tv Mediaset su Italia 1, con fischio d'inizio alle 14. Anche Francia-Perù sarà trasmessa in diretta tv Mediaset su Italia 1. Si cambia canale invece per Argentina-Croazia: la partita sarà trasmessa in diretta tv Mediaset su Canale 5, con fischio d'inizio alle 20.

Per tutte le partite il live streaming è disponibile sul sito di Mediaset e sul dispositivo Premium Play. Inoltre è possibile guardare le partite di Russia 2018 gratis e legalmente sul cellulare grazie alle app che Mediaset ha predisposto per il grande evento.

PROBABILI FORMAZIONI



DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Behich, Milligan, Sainsbury, Risdon; Mooy, Rogic, Jedinak; Leckie, Nabbout, Kruse.



FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Matuidi, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelé.

PERU' (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia, Yotun; Flores, Cueva, Farfan; Carrillo.



ARGENTINA (3-4-3): Caballero; Mercado, Otamendi, Rojo; Salvio, Mascherano, Lo Celso, Acuna; Messi, Aguero, Pavon.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Badelj; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic.