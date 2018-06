Mondiali 2018, tutte le partite di oggi in tv e diretta streaming

I mondiali non si fermano mai. Anche oggi domenica 24 giugno 2018 ci sarà da divertirsi con tre partite che vedranno in campo le squadre dei Gironi G e H. Tutte le partita in diretta su Italia 1.

Mondiali 2018, le partite di oggi

Alle 14 per il girone H l'Inghilterra sfida il Panama per replicare allo show del Belgio: i diavoli rossi hanno dato prova di forza a Mosca nella seconda giornata del girone G dei mondiali sconfiggendo 5 a 2 la Tunisia, mettendosi la qualificazione in tasca

Alle 17 per il girone H si affronteranno Giappone-Senegal​. Alle 20 in programma Polonia-Colombia .

24 giugno alle 14.00 Inghilterra-Panama / Girone G (diretta streaming)

/ Girone G (diretta streaming) 24 giugno alle 17.00 Giappone-Senegal / Girone H (diretta streaming)

/ Girone H (diretta streaming) 24 giugno alle 20.00 Polonia-Colombia / Girone H (diretta streaming)

Per tutte le partite il live streaming è disponibile sul sito di Mediaset e sul dispositivo Premium Play. Inoltre è possibile guardare le partite di Russia 2018 gratis e legalmente sul cellulare grazie alle app che Mediaset ha predisposto per il grande evento.

