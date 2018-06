Mondiali 2018, dove vedere Russia-Arabia Saudita in Tv e in streaming

Al via i Mondiali di calcio Russia 2018. La 21esima edizione del campionato del mondo verrà inaugurata dalla partita fra i padroni di casa e l'Arabia Saudita. Il Mondiale, per quel che riguarda la tv italiana, è un'esclusiva di Mediaset.

Russia-Arabia Saudita è in onda su Canale 5 alle 17.00 con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

L'incontro viene trasmesso anche su Mediaset Extra FIFA World Cup, con il commento della Gialappa’s Band.

Russia - Arabia Saudita è anche trasmessa in streaming dal sito di Canale 5 e dal sito di Sportmediaset. Tutte le partite dei mondiali Russi 2018 sono trasmesse su Canale 5, su Italia 1 o su Canale 20. Ma è Canale 5 la vera e propria "rete mondiale": infatti sul tasto 5 del telecomando saranno in onda tutte le partite più importanti dei gironi e tutte le partite dagli ottavi di finale in poi, quelle a eliminazione diretta.

La cerimonia d'apertura dei mondiali aprirà i battenti alle 14 ma la performance del duo musicale Robbie Williams-Aida Garifullina , il momento più atteso, comincerà circa mezz'ora prima del fischio d'inizio della partita.