Mondiali, "tutti pazzi per il Var": per la Fifa è un vero successo

Fino ad ora tanti pro e nessun contro. Le polemiche che il Var ha suscitato in serie A sono un lontano ricordo. Ai mondiali in corso in Russia, il supporto tecnologico ha permesso di ridurre drasticamente gli errori e di sbrogliare alcune situazioni che senza l'occhio elettronico sarebbero state fonte di discussioni.

La Fifa si dice "estremamente soddisfatta" del debutto della Var ai Mondiali e più in generale del livello fin qui espresso dagli arbitri in Russia. La federazione internazionale fa il punto della situazione dopo il primo ciclo di partite della prima giornata della fase a gironi.

"La Fifa è estremamente soddisfatta del livello di arbitraggio finora visto e della riuscita implementazione del sistema Var, che nel complesso è stato accettato positivamente e apprezzato dalla nostra comunità calcistica", si legge in un comunicato della Federazione internazionale, che si dice in ogni caso consapevole del fatto "che ci saranno ancora discussioni e opinioni divergenti su determinate decisioni".

Nelle 17 partite giocate finora ai Mondiali, quattro rigori sono stati assegnati con l'ausilio della Var. Il sistema già testato alla Confederations Cup e in diversi campionati europei, compresa la serie A, è al debutto assoluto in una rassegna iridata.

C'è stato modo anche di scherzarci su: un sosia di Lucas Vazquez è stato infatti "beccato" in sala VAR durante Germania-Messico: Sergio Ramos in un tweet non si è lasciato sfuggire l'occasione di prendere in giro il compagno di club e di nazionale.