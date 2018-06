Mondiali 2018 in streaming: come vedere tutte le partite in diretta (gratis e legalmente)

Il mondiale è in chiaro è una piccola grande goduria per i tanti appassionati di calcio che non vedono l'ora di gustare un mese di grande calcio in diretta.

Sono Italia 1, Canale 5, Canale 20 i canali dedicati alle partite (tutte, lo ripetiamo, in diretta), ma per tutto quello che va oltre il rettangolo di gioco c'è poi Mediaset Extra Mondiale. con talk show, interviste, commento surreale della Gialappa’s Band e tanto altro. Sono però tanti gli italiani che seguiranno i mondiali di russia da pc, tablet e smartphone.

Considerando anche gli orari agevoli per noi italiani (a differenza di quanto accadde per i mondiali brasiliani o per quelli in Corea e Giappone del 2002) in tanti si sintonizeranno su pc e dispositivi mobili per seguire tutte le partite del mondiali 2018.

Come guardare i Mondiali 2018 in streaming

Da computer (fisso e portatile), smartphone e tablet si possono seguire le partite dei Mondiali 2018 grazie sia ai portali sia alle app di Mediaset: tutto in diretta, tutto gratis.

La prima soluzione è collegarsi al sito web di Mediaset e accedere alla sezione Diretta. Bisognerà quindi selezionare dalla lista dei vari canali quello che sta trasmettendo la partita in diretta, ovvero uno tra Italia 1, Canale 5, Canale 20 (le partite più importanti sono tutte su Canale 5). Si clicca Play, e via: buon divertimento.

Altrimenti è possibile scaricare l’app Mediaset On Demand. Anche qui basterà poi decidere quale canale guardare e cliccare su Play per far partire la diretta streaming. L’app è disponibile sia su Android sia su iPhone sia su Windows Phone. Ma Mediaset per l'occasione ha anche una nuova applicazione che si chiamerà Mediaset Mondiali FIFA, grazie alla quale si potranno vedere le partite del mondiale di calcio in diretta streaming, commentare le gesta dei campioni e accedere ad altri contenuti multimediali esclusivi